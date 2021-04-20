В Новосибирске создадут центр компетенций «Системы искусственного интеллекта»

В Новосибирске подписаны два соглашения о взаимодействии при внедрении в производство научных разработок в сфере искусственного интеллекта. Их участниками стали СО РАН, АНО «Кластер искусственного интеллекта» и Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области.

«Сибирское отделение РАН берет на себя функцию интегратора и координатора в проведении комплексных научных исследований, Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области готов обеспечить финансовую поддержку, а АНО «Кластер искусственного интеллекта» планирует усилить результативность своих технологий искусственного интеллекта за счет глубокого научного обоснования», - сообщило о сути взаимодействия издание «Наука в Сибири».

Соглашение, в частности, предусматривает создание центра компетенций «Системы искусственного интеллекта». Он призван координировать исследования в этой отрасли и разработку их практического применения как в академических институтах СО РАН, так и в компаниях кластера. Центру предстоит заниматься привлечением потенциальных заказчиков, проводя экспертизу проектов, а также отвечая за исполнение проектов.

По словам председателя СО РАН Валентина Пармона, одна из важнейших задач, в которой необходимо задействовать искусственный интеллект, - мониторинг территорий вокруг Байкала. Одним из инициативных проектов центра компетенций будет разработка проекта «Умная Арктика».

«Искусственный интеллект призван заменить человека в рутинных операциях, но не только. Одновременно стоит задача организации работ в условиях жесткой агрессивной среды – под водой и землей или в условиях высоких или низких температур, давая возможность сохранять жизни людей и одновременно экономя силы и ресурсы», – пояснил, в свою очередь, директор «Кластера искусственного интеллекта» Игорь Болдырев.

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