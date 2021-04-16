«Дальневосточный гектар» станет арктическим

Правительство России распространит на Арктику программу «Дальневосточный гектар». Кроме того, оно предоставит возможность получить второй земельный участок, передает «Общественное телевидение России».

Второй участок может быть получен при условии, что первый уже был успешно освоен и оформлен в аренду или собственность. Дополнительный гектар граждане смогут взять по упрощенной процедуре в более короткие сроки.

При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Фото: «Общественное телевидение России»