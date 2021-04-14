Капремонт школьного здания в Новосибирске завершат к сентябрю будущего года

Капремонт филиала школы №167 в Новосибирске будет завершен к началу 2022/2023 учебного года. Общая стоимость работ составит 170 млн руб.

Филиал расположен на ул. Панфиловцев в Октябрьском районе. Здание было построено почти 70 лет назад.

«Применить здесь какую-то федеральную программу и возвести на этом месте новое здание невозможно, условия программы это не позволяют. И у нас таких школ несколько. Мы должны были найти способ быстро и недорого восстановить их за счет возможностей муниципального бюджета, безусловно, при поддержке области. И мы нашли такое решение. По этой схеме мы уже отремонтировали несколько детских садов, школу «Перспектива», - прокомментировал ситуацию мэр Анатолий Локоть.

К настоящему времени заменена кровля и отремонтированы чердачные перекрытия.

По данным пресс-центра мэрии, после завершения ремонта в школе будут заниматься около 400 учеников начальных классов. В настоящее время они учатся вместе со средними и старшими классами в основном здании школы на ул. Добролюбова.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года начался снос здания новосибирской школы №54. Здание было построено в 1935 году. У учебного учреждения в центре города появится новый корпус.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook