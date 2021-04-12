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Новосибирским баскетболисткам построили спортивный центр

Главная Экономика
Новосибирск
11:16 12 Апреля 2021
центр, строительство, баскетбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский женский баскетбольный клуб «Динамо» получил новое место базирования. Многофункциональный спортивный центр «Александрит» открылся в Кировском районе Новосибирска.

Застройщиком выступило бердское производственное объединение «Кристалл», которое возвело комплекс на внебюджетные средства. Процесс строительства на площадке у жилого комплекса «Акатуйский» занял менее двух лет.

«Площадь объекта более 8 тыс. кв. м, главная арена – площадки для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Трибуны рассчитаны на 799 мест, имеется гостиница на 120 мест и кафе», - говорится об объекте на сайте правительства Новосибирской области.

По данным областных властей, в составе «Александрита» в дальнейшем появятся плавательный бассейн и ледовая арена.

Новосибирское «Динамо» выступает в женской российской баскетбольной Премьер-лиге. Ранее команда трижды выигрывала чемпионат СССР.

Как писали Sibnovosti.ru, осенью 2020 года в Новосибирске был открыт региональный центр волейбола, который стал домашней ареной для мужского волейбольного клуба «Локомотив».

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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