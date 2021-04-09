Безлимитный тариф в новосибирском транспорте будет действовать с 12 апреля

Тарифный план «Безлимитный» в общественном транспорте Новосибирска начнет действовать с 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Тариф вводится на «Единой транспортной карте». Его стоимость составляет 2 450 руб., что дает право на неограниченное количество поездок в течение 30 календарных дней.

«Тарифный план «Безлимитный» принимается к оплате на всех муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах города Новосибирска (трамвай, троллейбус и одно-двузначные автобусные маршруты) и в метрополитене», - уточнили в городской администрации.

В настоящее время стоимость разовой поездки, например, в Новосибирском метрополитене составляет 26 руб. при оплате жетоном.

Фото: сайт МУП «Новосибирский метрополитен»