Оборот розничной торговли в Сибири значительно отстает от среднего по России

Красноярский край и Новосибирская область значительно опережают другие сибирские регионы в развитии розничной торговли. Это следует из результатов исследования, проведенного Новосибирскстатом.

По данным ведомства, в Красноярском крае оборот розничной торговли на душу населения в 2020 году составил 197 тыс. руб., в Новосибирской области – 191,8 тыс. руб. В топ-3 по этому показателю в Сибирском федеральном округе также Омская область с результатом 179,6 тыс. руб.

В конце рейтинга оказались республики Алтай и Тува.

Для сравнения, в среднем в Российской Федерации оборот розничной торговли на душу населения в прошлом году составил 229,1 тыс. руб.

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