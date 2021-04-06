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«Оренбургуголь» заинтересован в новом инвесторе

Главная Экономика
Новосибирск
12:48 6 Апреля 2021
предприятие, уголь, добыча
Автор: Sibnovosti.ru
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ОАО «Оренбургуголь» способно в случае прихода инвестора нарастить годовую добычу угля до 1 млн т. Это втрое больше, чем в настоящее время.

Перспективы развития предприятия губернатор Денис Паслер обсудил с главой Тюльганского района Игорем Буцких и председателем совета директоров «Оренбургугля» Сергеем Савенковым. Предприятие разрабатывает Тюльганское месторождение бурого угля с подтвержденными объемами в 150 млн т.

По данным официального сайта правительства Оренбургской области, «Оренбургуголь» в сентябре 2020 года после длительного простоя начал отгрузку на Кумертаускую ТЭЦ. Всего в прошлом году объем отгрузки достиг 117,7 тыс. т на 97,6 млн руб. По словам Сергея Савенкова, планируемое развитие предприятия потребует расширения его штата за счет машинистов  экскаваторов и бульдозеров, операторов погрузки.

По данным об аффилированных лицах ОАО «Оренбургуголь» на 31 декабря 2016 года, 34,5% обыкновенных акций предприятия принадлежало Оренбургской области, 29,9% - Сергею Савинкову, еще 29,9% - ООО «Магистраль», зарегистрированному в городе Кумертау Башкортостана.

Фото: официальный сайт правительства Оренбургской области

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