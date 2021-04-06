«Новосибирскавтодор» завершит первый этап Восточного обхода Новосибирска

Крупнейшая новосибирская дорожно-строительная компания – «Новосибирскавтодор» – завершит строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска. Она выиграла конкурс, проведенный ФКУ «Сибуправтодор».

По данным компании, ей предстоит построить 10 км четырехполосной автомобильной дороги на участке Новосибирск – Линево. Стоимость контракта составит 3,76 млрд руб.

В торгах также приняло участие ОАО «Хотьковский автомост». В настоящее время подмосковная компания ведет строительство автомобильного моста через реку Уду в Улан-Удэ.

«Проектом предусмотрено цементобетонное покрытие на всем протяжении строящегося участка. Ширина земляного полотна 25,5 м», - отметили в компании.

Ранее строительство Восточного обхода занималось новосибирское АО «Сибмост». Но из-за срыва графика работ контракт с ним был расторгнут в августе 2020 года.

Первый этап Восточного обхода должен быть завершен к 30 октября 2024 года.

Фото: сайт АО «Новосибирскавтодор»