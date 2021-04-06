6 апреля
Новосибирск
погода +4 °C
76.61
 
€ 90.0
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

«Новосибирскавтодор» завершит первый этап Восточного обхода Новосибирска

Главная Экономика
Новосибирск
10:18 6 Апреля 2021
строительство, дорога, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Крупнейшая новосибирская дорожно-строительная компания – «Новосибирскавтодор» – завершит строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска. Она выиграла конкурс, проведенный ФКУ «Сибуправтодор».

По данным компании, ей предстоит построить 10 км четырехполосной автомобильной дороги на участке Новосибирск – Линево. Стоимость контракта составит 3,76 млрд руб.

В торгах также приняло участие ОАО «Хотьковский автомост». В настоящее время подмосковная компания ведет строительство автомобильного моста через реку Уду в Улан-Удэ.

«Проектом предусмотрено цементобетонное покрытие на всем протяжении строящегося участка. Ширина земляного полотна 25,5 м», - отметили в компании.

Ранее строительство Восточного обхода занималось новосибирское АО «Сибмост». Но из-за срыва графика работ контракт с ним был расторгнут в августе 2020 года.

Первый этап Восточного обхода должен быть завершен к 30 октября 2024 года.

Фото: сайт АО «Новосибирскавтодор»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Уровень безработицы в Новосибирской области стал снижаться в конце прошлого года

Уровень безработицы в Новосибирской области стал снижаться в конце прошлого года

6 Апреля 2021 г.
Новосибирскстат обновил данные о состоянии рынка труда
Новости Новосибирска: Новосибирский «Тяжстанкогидропресс» остался без электроэнергии и сотрудников

Новосибирский «Тяжстанкогидропресс» остался без электроэнергии и сотрудников

5 Апреля 2021 г.
На заводе объявлен производственный простой до 25 мая
Новости Новосибирска: На строительство домов на улице Тульской в Новосибирске ушло 14 лет

На строительство домов на улице Тульской в Новосибирске ушло 14 лет

1 Апреля 2021 г.
Завершено возведение скандального долгостроя
Новости Новосибирска: Студентам позволят определить дизайн некоторых зон новосибирского аэропорта

Студентам позволят определить дизайн некоторых зон новосибирского аэропорта

1 Апреля 2021 г.
Закрытый конкурс объявлен для учащихся НГУАДИ
Новости Новосибирска: Кролики вернулись: крупная ферма в Оренбургской области возобновила работу

Кролики вернулись: крупная ферма в Оренбургской области возобновила работу

31 Марта 2021 г.
Новый владелец намерен производить до 500 тонн мяса в год
Новости Новосибирска: Российский президент предложил продлить сроки туристического кешбэка

Российский президент предложил продлить сроки туристического кешбэка

27 Марта 2021 г.
Сейчас возвращается 20% от суммы затрат на туристические услуги внутри страны
Новости компаний
01/04
Как получать деньги на более выгодных условиях?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: 1 апреля «ПИ FM» заходит в Тамбов

1 апреля «ПИ FM» заходит в Тамбов

1 Апреля 2021 г.
Радио будет вещать на частоте 99,1 FM
Новости Новосибирска: Новосибирский «Локомотив» выиграл первый матч волейбольного «Финала шести»

Новосибирский «Локомотив» выиграл первый матч волейбольного «Финала шести»

6 Апреля 2021 г.
Он обыграл «Зенит-Казань», уступая 0:2 по партиям
Новости Новосибирска: Рост численности населения отмечен только в двух сибирских регионах из 10

Рост численности населения отмечен только в двух сибирских регионах из 10

5 Апреля 2021 г.
В СФО проживает 17 млн человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru