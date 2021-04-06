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Уровень безработицы в Новосибирской области стал снижаться в конце прошлого года

Главная Экономика
Новосибирск
09:43 6 Апреля 2021
безработица, статистика, год
Автор: Sibnovosti.ru
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Пик роста безработицы в Новосибирской области пришелся на третий квартал прошлого года. Затем ситуация на рынке труда начала выправляться, следует из данных Новосибирскстата.

Ведомство представило данные выборочного обследования рабочей силы в регионе за четвертый квартал 2020 года. По данным ведомства, в конце прошлого года в области насчитывалось 98,8 тыс. безработных.

Уровень безработных рос, начиная с первого квартала 2020 года и достиг показателя 7,5% в третьем квартале. Затем он упал до 7,1%.

Официально были зарегистрированы безработными 72,4 тыс. новосибирцев. Из них 36,4 тыс. получали соответствующее пособие.

В феврале 2021 года, выступая на сессии горсовета, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что к началу 2021 года число безработных в Новосибирске выросло до 42,2 тыс. человек. Это в 9,4 раза больше, чем в начале 2020-го.

Фото: сайт Новосибирскстата

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