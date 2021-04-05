Новосибирский «Тяжстанкогидропресс» остался без электроэнергии и сотрудников

Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» остановил производство до конца весны. Причиной стала тяжелая финансовая ситуация на предприятии.

Энергетики за долги отключили завод от электроэнергии. В связи с этим сотрудники предприятия будут находиться на производственном простое, как минимум, до 25 мая.

«Минпромторг России детально проинформирован о текущей ситуации на предприятии «Тяжстанкогидропресс» и предпринимаемых его руководством действиях по выплате заработной платы работникам… Специалисты, задействованные в выпуске кузнечно-прессового оборудования, будут трудоустроены на другие предприятия станкоинструментальной отрасли», - сообщили ТАСС в ведомстве.

«Тяжстанкогидропресс», по собственным данным, является крупнейшим российским производителем металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения. Как писали Sibnovosti.ru, в мае прошлого года арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск АО «БКС Банк» о взыскании с завода 1,05 млрд руб. В ноябре стало известно о том, что ПАО «Тяжстанкогидропресс» уведомило центр занятости населения Новосибирска о планируемом высвобождении 58 работников с 14 декабря 2020 года по 17 февраля 2021 года.

Фото: сайт ПАО «Тяжстанкогидропресс»