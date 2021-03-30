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На что тратят женщины

Главная Экономика
Новосибирск
16:26 30 Марта 2021
женщины, брикс, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
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Женщины в разных странах, в том числе БРИКС, планируют потратить дополнительные доходы на отпуск (58%), продукты питания (57%), а также на погашение кредитов или долгов (по 55%). Об этом сообщило TV BRICS со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией Nielsen.

Однако есть в странах БРИКС и некоторые различия в распределении сбережений. Так, 60% опрошенных индианок даже в стесненных финансовых обстоятельствах предпочли потратить остающиеся деньги не на себя, а на своих родителей, мужа или детей. Как выяснилось, они готовы отказаться от расходов на уход за собой и личные интересы. Для 76% женщин Индии наиболее важно выделение средств на образование детей.

81% российских женщин сказали, что потратят свободные деньги на новую одежду, 73% – на отпуск и 69% – на продукты для красоты. Им не уступают бразильянки, которые почти все деньги тратят на уход за собой. В их приоритете расходы на косметику, бьюти-процедуры, модную одежду и обувь. Стоит отметить, что даже во времена экономических трудностей расходы женщин на косметические средства не только не падают, но и могут увеличиться. Исследователи рынка называют это явление «эффектом помады». Женщины рассматривают некоторые виды косметики как средство инвестирования в себя.

Китаянки же, как замечает издание «Жэньминь жибао», рождены с «любовью к управлению». Размер рынка «женского» потребления Китая достиг 4,8 трлн юаней в 2020 году. Женщины там отвечают за три четверти решений о покупке домашнего имущества. Ожидается, что к 2022 году их годовые расходы вырастут с 3,3 трлн юаней в 2017 году до 8,6 трлн юаней (около $1,2 трлн).

Китайские маркетологи поняли, что завоевать «ее» расположение значит завоевать рынок, и поэтому изо всех сил стараются понравиться женской аудитории. В прошлом году сеть ресторанов «Хайдилао» выпустила «женский набор для макияжа», который «подают» перед основными блюдами в данном заведении. В набор входят салфетки для снятия макияжа, матирующая бумага, мини-помада и т. д. Клиент может перед едой использовать салфетки для снятия макияжа, во время еды промокнуть лицо матирующей бумагой, а после еды подкрасить губы помадой.

И все же, несмотря на некоторые различия в потреблении, женщин стран БРИКС объединяет одно – забота о себе, делает вывод TV BRICS. Это лучший способ попасть в точку «ее потребления». Различные группы женщин имеют разную покупательную способность, но самый высокий спрос идет на товары, необходимые для заботы о себе и своих семьях.

Фото: TV BRICS

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