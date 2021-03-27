Российский президент предложил продлить сроки туристического кешбэка

По внутренним туристическим поездкам для школьников и студентов возврат части затраченных средств – кешбэк – должен быть круглогодичным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Россия - страна возможностей», передает «Общественное телевидение России».

Сейчас в России возвращается 20% от суммы затрат на туристические услуги внутри страны, но не больше 20 тыс. руб. Но это правило не работает, когда у школьников и студентов каникулы.

По словам президента, кешбэк для них в каникулярный период в будущем должен действовать. При этом нужно увеличить и долю возврата средств.

Фото: «Общественное телевидение России»