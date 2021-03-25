У сквера оренбургской филармонии появятся три режима

В апреле архитектурно-градостроительный совет при губернаторе Оренбургской области рассмотрит дизайн-проект сквера у Оренбургской областной филармонии. Документ разработали в региональном Центре развития архитектуры и городской среды.

Эскизы уже показали в министерстве архитектуры и пространственно-градостроительного развития. Благоустройство предполагается провести на площади 2,5 га. Предполагается, что сквер у филармонии станет частью прогулочного маршрута вместе со скверами им. Ростроповичей и им. Радушиной по ул. Маршала Жукова.

По данным официального сайта правительства Оренбургской области, пространство в зависимости от его назначения предложено разделить на участки с тремя режимами: «ожидания» (перед главным фасадом филармонии), «движения и событий» (на оси главной пешеходной аллеи) и «созерцания».

«Озеленение подобрано с учетом климатических особенностей места. Период цветения растений практически полностью захватывает теплое время года, чтобы максимально сохранить образ цветущего сквера», - отметили также в областном правительстве.

Как писали Sibnovosti.ru, уже начался капремонт большого концертного зала областной филармонии. Работы будут проведены в 2021-2022 годы.

Фото: официальный сайт правительства Оренбургской области