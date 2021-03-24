Независимый топливный союз предупредил о возможном серьезном росте цен на бензин

В этом году цены на бензин в России могут вырасти почти на 14%. Об этом предупредил Независимый топливный союз (НТС), передает «Общественное телевидение России».

Письмо с предложениями по сдерживанию цен организация направила главе правительства Михаилу Мишустину.

Такой прогноз связан с беспрецедентным, как сообщает НТС, ростом биржевых цен на 95-й и 92-й бензин с начала года уже более чем на 18%. Причем обычно в это время года топливо дешевеет, и это позволяет транспортным и сельскохозяйственным компаниям закупать перед летним сезоном достаточные объемы горючего.

Чтобы предупредить рост, НТС предложил снизить акциз на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса, а также отменить демпферную систему компенсаций нефтепроизводителям - она существует для стабилизации ситуации на топливном рынке.

Еще одна инициатива - увеличить обязательные объемы реализации на бирже до 25% производства по бензину и до 15% по дизельному топливу.

Фото: «Общественное телевидение России»