Новосибирск будет развиваться по новому генплану

В Новосибирске утверждена новая редакция генерального плана города. Решение об этом сегодня принял горсовет.

Документ рассчитан до 2030 года. Его авторы предполагают, что к тому времени в Новосибирске будет проживать 1,75 млн человек. За десятилетие будет построено 10,7 млн кв. м жилья.

«В новом строительстве отдается приоритет площадкам реконструкции застройки (в первую очередь ветхого и аварийного фонда). Первоочередное развитие транспортной и социальной инфраструктуры для обеспечения уже застроенных в последние годы территорий и завершения начатых крупных проектов, при этом приоритет отдается развитию общественного транспорта. Сохраняются уже существующие зеленые пространства и создаются основы для последующей подготовки генеральной схемы озеленения Новосибирска», – рассказал депутатам вице-мэр – начальник департамента строительства Алексей Кондратьев.

По данным пресс-центра мэрии, общая площадь территорий, подлежащей реконструкции, составит около 1 тыс. га. Под площадки новой застройки отведено около 500 га.

Как писали Sibnovosti.ru, генплан подготовили департамент строительства и архитектуры мэрии и МБУ «Институт градостроительного планирования». В конце прошлого года мэрия отозвала документ из горсовета. Это произошло после обращения депутатов законодательного собрания региона об угрозе застройки зеленых зон Новосибирска. В 2021 году документ внесли повторно.