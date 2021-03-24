«Площадь Маркса» стала самой загруженной станцией новосибирского метро в 2020 году

Станция «Площадь Маркса» остается самой загруженной в новосибирском метрополитене. В прошлом году на нее пришлось 19,43% всего пассажиропотока метро.

По данным МУП «Новосибирский метрополитен», доля «Площади Маркса» - одной из двух станций в левобережной части города – выросла за год почти на 1%.

«На втором месте – «Заельцовская» с 12,54%, на третьем – «Площадь Ленина» с 11,51%», - отметили также в новосибирском метрополитене.

Меньше всего пассажиров – на станции «Маршала Покрышкина» Дзержинской линии (3,8% трафика). В целом же на эту линию пришлось около 20% пассажиров метро.

Пассажиропоток новосибирского метрополитена составил в прошлом году около 58 млн человек. По сравнению с 2019-м он сократился примерно на 31%.

Фото: сайт МУП «Новосибирский метрополитен»