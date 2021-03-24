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В Новосибирске определены объекты дорожного ремонта в 2021 году

Главная Экономика
Новосибирск
09:57 24 Марта 2021
дороги, ремонт, объекты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» работы будут вестись на 27 объектах. 24 из них общей протяженностью 41,3 км введут в эксплуатацию до конца года.

«Это прежде всего следующие этапы трех объектов реконструкции (на 2020-2022 годы) – Гусинобродского шоссе, ул. Кедровой и ул. 2-й Станционной общей стоимостью работ на 2021 год – 332,3 млн руб. с вводом в эксплуатацию в 2022 году. Кроме этого, пять объектов ремонта (ул. Хилокская, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Волочаевская, ул. Петухова, ул. Ипподромская (второй этап) общей стоимостью работ – 515,8 млн руб. и протяженностью 13,19 км», - назвал важнейшие объекты начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Демин.

Общая стоимость работ составит 1,59 млрд руб. Подрядчики уже определены.

Кроме того, в мэрии Новосибирска ожидают дополнительное федеральное финансирование на дорожные работы к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. По данным пресс-центра городской администрации, запланировано отремонтировать пять объектов общей протяженностью 15,35 км на 600 млн руб. Самый протяженный участок – 6,5 км Дачного шоссе от 1-го Мочищенского шоссе до остановки общественного транспорта «Заельцовский санаторий».

Муниципальная же программа предполагает ремонт в 2021 году восьми объектов общей площадью 67,7 тыс. кв. м на сумму 93,8 млн руб.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

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