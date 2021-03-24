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Пандемия снизила оптимизм новосибирской розницы

Главная Экономика
Новосибирск
09:26 24 Марта 2021
торговля, статистика, опрос
Автор: Sibnovosti.ru
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Уровень оптимизма руководителей новосибирских предприятий розничной торговли в первом квартале этого года заметно снизился по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Это следует из результатов исследования, проведенного Новосибирскстатом.   

В исследовании приняли участие 70 юридических лиц, основным видом деятельности которых является розничная торговля. 85,1% опрошенных оценили текущую экономическую ситуацию как благоприятную и удовлетворительную, 14,9% – как неблагоприятную. Год назад эти показатели равнялись 94,3% и 5,7% соответственно.

Изменилась и оценка факторов, которые негативно влияют на розничную торговлю. Если в первом квартале 2020 года 71,4% руководителей предприятий указывали на высокую конкуренцию, а 38,6% -на высокую арендную плату, то теперь лишь 42,9% и 17,1% соответственно.

Зато недостаточный платежеспособный спрос на этот раз отметил 61,4% опрошенных. В первом квартале 2020-го –54,3%.

Фото: pixabay.com

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