Реку Баган расчистят в черте новосибирского райцентра

В новосибирском селе Довольное расчистят реку Баган. На это из федерального бюджета направят 12,3 млн руб.

Решение о финансировании работ было принято профильной комиссией Федерального собрания. Об этом сообщил сайт правительства Новосибирской области со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы РФ Александра Жукова. Расчистка реки будет произведена в рамках нацпроекта «Экология». Село Довольное находится на юге Новосибирской области. Его население составляет 6,7 тыс. человек.

Также по нацпроекту планируется расчистить озеро Половинное в Краснозерском районе региона.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года в Иркутске начали расчищать русло реки Ушаковки. Эти работы обойдутся бюджету в 82 млн руб.

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