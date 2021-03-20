Под Новосибирском построили первую очередь оптово-распределительного агроцентра

В Промышленно-логистическом парке (ПЛП) Новосибирской области введена в эксплуатацию первая очередь оптово-распределительного центра (ОРЦ) «РусАгроМаркет-Новосибирск». Это крупнейший подобный центр в азиатской части России.

По данным правительства региона, объект представляет собой многофункциональную специализированную торгово-логистическую площадку. Она предоставляет услуги по хранению, доработке и логистики продукции fresh. Речь идет об овощах, фруктах, мясе, рыбе и молочных продуктах.

Площадь ОРЦ превышает 100 тыс. кв. м. В проект уже вложено более 8 млрд руб. Выход же центра на проектную мощность запланирован на 2022 год. Суммарный объем инвестиций составит 16,5 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, строительство центра в ПЛП началось в мае 2018 года. Ранее сообщалось, что аналогичные ОРЦ предполагается построить также в подмосковном Подольске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке, связав их между собой единой электронной и логистической системой.

Фото: сайт правительства Новосибирской области