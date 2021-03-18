Новосибирская область может выпустить ценные бумаги на 28 млрд рублей за три года

Власти Новосибирской области утвердили предельные объемы размещения государственных ценных бумаг региона на три ближайших года. Об этом говорится в соответствующем постановлении областного правительства.

Согласно документу, в этом году предельный объем размещения по номинальной стоимости составит 10 млрд руб. В 2022 году этот показатель вырастет и составит 13 млрд руб. В 2023 году, напротив, сократится до 5 млрд руб.

По данным министерства финансов Новосибирской области, на 1 марта 2021 года госдолг региона составлял 49,65 млрд руб. Из этой суммы на ценные бумаги области приходится 21,25 млрд руб.

Бюджет Новосибирской области на 2021 год принят с дефицитом в 9,18 млрд руб. Расходы на обслуживания госдолга должны составить 4,53 млрд руб. 9 марта 2021 года национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило Новосибирской области кредитные рейтинги на уровне «АА-» (RU) с прогнозом «стабильный».

Фото: сайт министерства финансов Новосибирской области