18 марта
Новосибирск
погода -4 °C
73.1
 
€ 86.97
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирская область может выпустить ценные бумаги на 28 млрд рублей за три года

Главная Экономика
Новосибирск
13:01 18 Марта 2021
финансы, размещение, постановление
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Власти Новосибирской области утвердили предельные объемы размещения государственных ценных бумаг региона на три ближайших года. Об этом говорится в соответствующем постановлении областного правительства.

Согласно документу, в этом году предельный объем размещения по номинальной стоимости составит 10 млрд руб. В 2022 году этот показатель вырастет и составит 13 млрд руб. В 2023 году, напротив, сократится до 5 млрд руб.

По данным министерства финансов Новосибирской области, на 1 марта 2021 года госдолг региона составлял 49,65 млрд руб. Из этой суммы на ценные бумаги области приходится 21,25 млрд руб.

Бюджет Новосибирской области на 2021 год принят с дефицитом в 9,18 млрд руб. Расходы на обслуживания госдолга должны составить 4,53 млрд руб. 9 марта 2021 года национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило Новосибирской области кредитные рейтинги на уровне «АА-» (RU) с прогнозом «стабильный».

Фото: сайт министерства финансов Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Большегрузам проложили коридор через Новосибирск

Большегрузам проложили коридор через Новосибирск

18 Марта 2021 г.
Он будет действовать на время весеннего ограничения
Новости Новосибирска: Новосибирский микрорайон перевели на центральное теплоснабжение

Новосибирский микрорайон перевели на центральное теплоснабжение

18 Марта 2021 г.
К «Закаменскому» провели новую ветку тепломагистрали
Новости Новосибирска: Оренбургское правительство и мэрия вложились в расселение аварийного дома

Оренбургское правительство и мэрия вложились в расселение аварийного дома

17 Марта 2021 г.
На переселение жильцов потратят 60 млн рублей
Новости Новосибирска: Новосибирское промпроизводство растет в 2021 году

Новосибирское промпроизводство растет в 2021 году

17 Марта 2021 г.
За два месяца отрасль добавила 5,6%
Новости Новосибирска: Сибирь получит допфинансирование после поездки премьер-министра

Сибирь получит допфинансирование после поездки премьер-министра

12 Марта 2021 г.
Михаил Мишустин провел заседание правительства
Новости Новосибирска: Долгострой на улице Хилокской в Новосибирске введен в эксплуатацию

Долгострой на улице Хилокской в Новосибирске введен в эксплуатацию

10 Марта 2021 г.
Дом начали строить еще в 2014 году
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: На вывоз снега из новосибирских дворов отвели две недели

На вывоз снега из новосибирских дворов отвели две недели

17 Марта 2021 г.
В городе насчитали почти 200 придомовых территорий, которым грозит подтопление
Новости Новосибирска: Сибиряки заедают тортами стресс от пандемии

Сибиряки заедают тортами стресс от пандемии

15 Марта 2021 г.
Рост заказов десерта продолжается
Новости Новосибирска: В Новосибирской области создан первый лесной парк

В Новосибирской области создан первый лесной парк

17 Марта 2021 г.
Площадь «Заельцовского бора» составляет 9,2 тыс. гектаров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru