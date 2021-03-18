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Большегрузам проложили коридор через Новосибирск

Главная Экономика
Новосибирск
10:04 18 Марта 2021
транспорт, ограничения, грузовики
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году ограничение движения большегрузных транспортных средств по дорогам в Новосибирске будет действовать с 19 апреля по 24 мая. Оно касается автомобилей с нагрузкой на ось свыше 5 т.

Также по примеру прошлых лет в городе создадут транспортный коридор для большегрузов, в котором это ограничение действовать не будет. Коридор призван обеспечить проезд через Новосибирск транзитных грузовиков между Северным обходом, трассами Р-254 и Р-255, «Чуйским трактом».

Определен следующий маршрут транспортного коридора: участки региональных дорог км 14+108 – км 15+650 автодороги К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар» (в пределах РФ), км 17+603 – км 17+303 автодороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево» («Толмачевское» кольцо) и улично-дорожной сети Новосибирска (ул. Хилокская – ул. Петухова – Советское шоссе – ул. Мира – ул. Ватутина – Бугринский мост – ул. Большевистская – Старое шоссе – Бердское шоссе).

Фото: pixabay.com

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