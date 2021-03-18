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Новосибирский микрорайон перевели на центральное теплоснабжение

Главная Экономика
Новосибирск
09:29 18 Марта 2021
теплоснабжение, строительство, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
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Семь многоквартирных домов в новосибирском микрорайоне «Закаменский» переподключили от локальных котельных к центральной теплосети. Это стало возможным после реконструкции теплотрассы и прокладки новой ветки.

«Дома отапливались двумя локальными газовыми котельными, одна из которых муниципальная, другая – частная. В отопительный период регулярно случались перебои, возникали проблемы с давлением в системе, завоздушиванием, в каких-то квартирах было тепло, в каких-то холодно. Теперь все эти проблемы решены…», – подвел итоги проделанной работы мэр Анатолий Локоть.

По данным городских властей, в ходе реконструкции 900 м теплотрассы вдоль ул. Бориса Богаткова и Кошурникова диаметром 600 мм были заменены на трубы диаметром 1 000 мм. Кроме того, был построен участок теплосети протяженностью 345 м от магистральной теплотрассы до центрального теплового пункта.

Как уточнил директор новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков, стоимость проекта составила 256 млн руб.

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