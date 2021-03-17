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Оренбургское правительство и мэрия вложились в расселение аварийного дома

Главная Экономика
Новосибирск
11:34 17 Марта 2021
жильцы, дом, переселение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбурге нашли средства на расселение аварийного дома на ул. Одесской. Выселенные из него жители сейчас вынуждены арендовать жилье.

Правительство Оренбургской области выделит на эти цели 30 млн руб. Такая же сумма будет направлена из городского резервного фонда. Речь идет о расселении собственников квартир в третьем и четвертом подъездах дома №129.

«Рассчитываю, что благодаря дополнительным средствам из регионального бюджета оренбуржцы смогут переехать в собственные квартиры в ближайшее время», – прокомментировал ситуацию губернатор Денис Паслер (цитата по официальному сайту правительства Оренбургской области).

Здание начало разрушаться в конце прошлого года. Городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности признала здание аварийным и непригодным для проживания. Покинувшим дом жильцам мэрия Оренбурга выделила средства на аренду.

Фото: официальный сайт правительства Оренбургской области

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