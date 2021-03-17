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Новосибирское промпроизводство растет в 2021 году

Главная Экономика
Новосибирск
10:52 17 Марта 2021
промышленность, статистика, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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Промышленное производство в Новосибирской области продемонстрировало заметный рост в начале 2021 года. Это следует из сообщения Новосибирскстата об итогах работы отрасли в первые два месяца.

Индекс промпроизводства в январе-феврале составил 105,6%. При этом обрабатывающее производство выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметный рост зафиксирован и в добыче полезных ископаемых – на 8,8%.

Как писали Sibnovosti.ru, по итогам прошлого года промышленное производство в Новосибирской области снизилось на 0,5% к уровню 2019-го. Обрабатывающие производства тогда показали рост на 2,1%, а добыча полезных ископаемых, напротив, сократилась на 11,4%.    

Фото: сайт министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

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