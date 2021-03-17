Новосибирское промпроизводство растет в 2021 году

Промышленное производство в Новосибирской области продемонстрировало заметный рост в начале 2021 года. Это следует из сообщения Новосибирскстата об итогах работы отрасли в первые два месяца.

Индекс промпроизводства в январе-феврале составил 105,6%. При этом обрабатывающее производство выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметный рост зафиксирован и в добыче полезных ископаемых – на 8,8%.

Как писали Sibnovosti.ru, по итогам прошлого года промышленное производство в Новосибирской области снизилось на 0,5% к уровню 2019-го. Обрабатывающие производства тогда показали рост на 2,1%, а добыча полезных ископаемых, напротив, сократилась на 11,4%.

Фото: сайт министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области