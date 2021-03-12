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Сибирь получит допфинансирование после поездки премьер-министра

Главная Экономика
Новосибирск
12:45 12 Марта 2021
премьер-министр, средства, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральный бюджет дополнительно профинансирует ряд проектов в регионах Сибири. Об этом премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин объявил в ходе заседания кабмина.

Так, 254 млн руб. будут направлены на завершение строительства очистных сооружений вблизи Телецкого озера в Республике Алтай. Для Республики Тува выделят около 210 млн руб. на окончание строительства и оснащение школы на 825 мест. Еще 87 млн руб. пойдут на завершение строительства двух детских садов на 280 мест каждый и 357 млн руб. - на оборудование для республиканской больницы.

По 200 млн руб. получат Новосибирская и Кемеровская области. В первом случае средства направят на перспективные исследования в области терапии рака, во втором – на выплату долгов перед работниками шахты «Алексиевская».

«Прошу министерство финансов подготовить и оперативно внести в Правительство проект распоряжения, чтобы предоставить средства регионам. И прошу следить за их использованием. Работы на объектах, о которых мы договорились с главами регионов, должны идти без задержек», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Перечень проектов для дополнительного финансирования был определен по итогам рабочей поездки премьер-министра по ряду регионов Западной Сибири в марте этого года.

Фото: сайт правительства РФ

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