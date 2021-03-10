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Долгострой на улице Хилокской в Новосибирске введен в эксплуатацию

Главная Экономика
Новосибирск
14:06 10 Марта 2021
дом, строительство, срок
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой на ул. Хилокской, 1б. Это первый в регионе проблемный жилой объект, завершенный в этом году.

Площадь 12-этажного жилого дома составляет около 12 тыс. кв. м. В нем 160 квартир. К возведению здания ООО «Строительный Комплекс «СтройМастер» приступило в 2014 году.

«Четыре раза эти сроки переносились. Выход из патовой ситуации был найден в результате деятельности рабочей группы при министерстве строительства региона. Для выработки алгоритма, позволяющего завершить строительство дома и ввести его в эксплуатацию, при министерстве неоднократно проводились заседания рабочих групп с участием застройщика, прокуратуры Новосибирской области, специалистов мэрии Новосибирска, представителей ресурсоснабжающих организаций и инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области», - привел сайт правительства региона комментарий заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова.

В прошлом году в Новосибирске ввели в эксплуатацию шесть долгостроев в сфере жилищного строительства.

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