Долгострой на улице Хилокской в Новосибирске введен в эксплуатацию

В Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой на ул. Хилокской, 1б. Это первый в регионе проблемный жилой объект, завершенный в этом году.

Площадь 12-этажного жилого дома составляет около 12 тыс. кв. м. В нем 160 квартир. К возведению здания ООО «Строительный Комплекс «СтройМастер» приступило в 2014 году.

«Четыре раза эти сроки переносились. Выход из патовой ситуации был найден в результате деятельности рабочей группы при министерстве строительства региона. Для выработки алгоритма, позволяющего завершить строительство дома и ввести его в эксплуатацию, при министерстве неоднократно проводились заседания рабочих групп с участием застройщика, прокуратуры Новосибирской области, специалистов мэрии Новосибирска, представителей ресурсоснабжающих организаций и инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области», - привел сайт правительства региона комментарий заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова.

В прошлом году в Новосибирске ввели в эксплуатацию шесть долгостроев в сфере жилищного строительства.