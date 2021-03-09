Сибиряки нарастили кредитный портфель

В прошлом году сибиряки получили в качестве банковских кредитов 1,8 трлн руб. Статистические данные привели в пресс-службе Сибирского главного управления Банка России.

В результате показатель 2019 года был превышен на 13%. Кредитный портфель за прошлый год вырос с 2 трлн до 2,3 трлн руб.

«Структура кредитного портфеля граждан в течение года изменилась слабо. 43% кредитного портфеля банков формируют ипотечные жилищные кредиты, 57% – другие виды потребительских кредитов», - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в Сибирском главном управлении Банка России, по объему кредитного портфеля в Сибири лидируют Красноярский край, Новосибирская и Иркутская области. На эти три региона приходится в общей сложности более 50% всего кредитного портфеля банков.

Также отмечается, что доля задолженности, которая обслуживается несвоевременно, осталась на уровне 4,6%.

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