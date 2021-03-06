8 марта
Новосибирск
погода -6 °C
74.43
 
€ 88.93
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирский «Вектор» начинает производство «ЭпиВакКороны» в шприц-дозах

Главная Экономика
Новосибирск
10:50 6 Марта 2021
премьер-министр, вакцинация, производство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирское ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в марте начнет выпускать шприц-дозы вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом было объявлено в ходе визита на предприятие российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Производством вакцины занимается АО «Вектор-БиАльгам». Планируемый объем выпуска препарата в шприц-дозах - до 5 млн доз в месяц. С начала этого года на «Векторе» выпускают «ЭпиВакКорону» в ампулах (производственная мощность – также 5 млн единиц в месяц).

«Надеюсь, что это масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства, для того чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, как это называют. Мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации решить…», - сказал премьер-министр после осмотра производственной площадки.

В ходе рабочей поездки в Новосибирскую область Михаил Мишустин также познакомился с программой развития Новосибирского государственного университета. Она, в частности, предполагает строительство новых корпусов вуза. К 2030 году число студентов НГУ должно вырасти вдвое - до 15 тыс.

Сегодня Михаил Мишустин проведет в Кемерове совещание по вопросу вывоза угля из Кузбасса.

Фото: сайт правительства Российской Федерации

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирский ЖК «Грибоедов» подключат к теплу

Новосибирский ЖК «Грибоедов» подключат к теплу

5 Марта 2021 г.
Власти Новосибирска установят сервитут на земельный участок
Новости Новосибирска: Российско-белорусское предприятие обновит еще пять трамваев для Новосибирска

Российско-белорусское предприятие обновит еще пять трамваев для Новосибирска

4 Марта 2021 г.
Они будут обслуживать маршруты левобережной части города
Новости Новосибирска: У новосибирцев сократился реальный денежный доход

У новосибирцев сократился реальный денежный доход

4 Марта 2021 г.
В 2020 году он уменьшился на 2,2%
Новости Новосибирска: Пандемия вызвала у новосибирцев интерес к земле

Пандемия вызвала у новосибирцев интерес к земле

1 Марта 2021 г.
Спрос на участки для ИЖС и дачи вырос в полтора раза
Новости Новосибирска: Новый генплан Новосибирска вновь внесен в горсовет

Новый генплан Новосибирска вновь внесен в горсовет

28 Февраля 2021 г.
К зоне рекреационного назначения отнесено более 27% площади города
Новости Новосибирска: Австрийский холдинг присматривается к месторождению в Оренбургской области

Австрийский холдинг присматривается к месторождению в Оренбургской области

26 Февраля 2021 г.
Запасы каолинов Коскольской площади составляют около 400 млн тонн
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Депутата оренбургского горсовета будут судить за уход от уплаты налогов

Депутата оренбургского горсовета будут судить за уход от уплаты налогов

4 Марта 2021 г.
Уголовное дело направлено в Центральный райсуд
Новости Новосибирска: Новосибирская хоккейная «Сибирь» выйдет на речной лед

Новосибирская хоккейная «Сибирь» выйдет на речной лед

4 Марта 2021 г.
Она проведет матч в честь 300-летия поселка Ордынское
Новости Новосибирска: Министр здравоохранения РФ: коллективный иммунитет сформируется летом

Министр здравоохранения РФ: коллективный иммунитет сформируется летом

3 Марта 2021 г.
Михаил Мурашко дал прогноз во время поездки в Новосибирской области
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru