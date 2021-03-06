Новосибирский «Вектор» начинает производство «ЭпиВакКороны» в шприц-дозах

Новосибирское ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в марте начнет выпускать шприц-дозы вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом было объявлено в ходе визита на предприятие российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Производством вакцины занимается АО «Вектор-БиАльгам». Планируемый объем выпуска препарата в шприц-дозах - до 5 млн доз в месяц. С начала этого года на «Векторе» выпускают «ЭпиВакКорону» в ампулах (производственная мощность – также 5 млн единиц в месяц).

«Надеюсь, что это масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства, для того чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, как это называют. Мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации решить…», - сказал премьер-министр после осмотра производственной площадки.

В ходе рабочей поездки в Новосибирскую область Михаил Мишустин также познакомился с программой развития Новосибирского государственного университета. Она, в частности, предполагает строительство новых корпусов вуза. К 2030 году число студентов НГУ должно вырасти вдвое - до 15 тыс.

Сегодня Михаил Мишустин проведет в Кемерове совещание по вопросу вывоза угля из Кузбасса.

Фото: сайт правительства Российской Федерации