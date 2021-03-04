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Российско-белорусское предприятие обновит еще пять трамваев для Новосибирска

Главная Экономика
Новосибирск
10:48 4 Марта 2021
трамвай, белоруссия, модернизация
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Новосибирска заключили очередной контракт на модернизацию трамваев с российско-белорусским ООО «БКМ Сибирь». Пять вагонов должны быть переданы МКП «Горэлектротранспорт» до конца этого года.

Контракт был заключен в феврале. Его сумма составила 98,45 млн руб. Речь идет о трамваях 1988-1991 годов выпуска. Модернизация предполагает также замену кузова.

«На обновленных вагонах предусматривается увеличение отопительных приборов в салоне – до шести штук. Для обеспечения доступности маломобильных пассажиров вагоны будут установлены пандусы. Кроме того, в целях безопасности каждый трамвай будет оборудован системой видеонаблюдения», - рассказали в пресс-центре мэрии.

Все пять трамваев будут обслуживать маршруты левобережной части Новосибирска.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил губернатору Андрею Травникову программу развития общественного транспорта областного центра на ближайшие годы. Она предусматривает модернизацию ООО «БКМ-Сибирь» не менее 10 трамвайных вагонов в год.

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