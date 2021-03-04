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У новосибирцев сократился реальный денежный доход

Главная Экономика
Новосибирск
10:15 4 Марта 2021
доход, статистика, население
Автор: Sibnovosti.ru
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Реальные денежные доходы жителей Новосибирской области в 2020 году сократились. Данные привел Новосибирскстат.

Согласно подсчетам ведомства, среднедушевой доход населения в месяц в прошлом году составил 30 881 руб. Падение к аналогичному показателю 2019 года достигло 2,2%.

В структуре доходов 60,9% пришлось на оплату труда наемных работников. Еще 23,1% - на социальные выплаты. На доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности – 6,9%.

По среднедушевому доходу в Сибирском федеральном округе (СФО) Новосибирская область уступила только Красноярскому краю (32 450 руб.). В топ-3 сибирских регионов также Томская область (28 665 руб.).

В среднем в СФО в 2020 году этот показатель составил 27 502 руб. Это заметно меньше, чем в целом в России – 35 361 руб.

Фото: сайт Новосибирскстата

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