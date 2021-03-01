Пандемия вызвала у новосибирцев интерес к земле

В прошлом году в России заметно вырос спрос на земельные участки. Это следует из исследования, проведенного сервисом «Авито Недвижимость».

Речь в исследовании идет об участках земли, отведенных под индивидуальное жилищное строительство, а также участках в садовых и дачных поселках. Спрос на них в 2020 году превысил показатель 2019 года на 37%.

При этом в Новосибирской области рост оказался заметно выше среднероссийского. Там показатель 2020-го оказался выше на 51%. В исследовании приведены данные еще по нескольким сибирским регионам. В их числе Томская область (плюс 46%), Иркутская область (37%), Красноярский край (33%), Омская область (26%), Алтайский край (10%).

Авторы исследования связывают рост интереса к участкам, в первую очередь, с пандемией коронавирусной инфекции и переходом значительной части персонала на удаленную работу.