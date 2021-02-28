Новый генплан Новосибирска вновь внесен в горсовет

Новый генплан Новосибирска будет рассмотрен на сессии горсовета в марте. Мэрия уже повторно внесла документ в муниципальный парламент.

«План таков: рассмотреть проект на мартовской сессии совета депутатов города и окончательно его принять. Затягивать нельзя, это может негативно сказаться на строительной отрасли», – сказал мэр Анатолий Локоть.

Как писали Sibnovosti.ru, первоначально планировалось принять генплан в 2020 году. Но после обращения депутатов законодательного собрания региона об угрозе застройки зеленых зон Новосибирска, мэр отозвал проект генплана из горсовета.

Генплан определяет развитие города на 10 лет. По данным пресс-центра мэрии, в документе, в частности, указаны границы 123 территорий комплексного развития. Их общая площадь составляет 637 га.

В генплане указаны 265 озелененных территорий общего пользования. К зоне рекреационного назначения отнесено более 27% площади Новосибирска.