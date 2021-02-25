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Сибирская торговля сократилась на 13,7%

Главная Экономика
Новосибирск
14:15 25 Февраля 2021
экспорт, таможня, уголь
Автор: Sibnovosti.ru
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Суммарный внешнеторговый оборот регионов Сибирского федерального округа в 2020 году составил $39,7 млрд. Это на 13,7% меньше, чем годом ранее.

По данным Сибирского таможенного управления (СТУ), отрицательная динамика наблюдается как в экспортных поставках, так и в импортных. Но если импорт снизился всего на 4%, то падение в экспорте оказалось гораздо заметнее - на 16%.

Как следует из сообщения СТУ, суммарные цифры экспорта в значительной степени определяются изменением в структуре вывоза сибирского угля. Сокращение его поставок в страны Европы составило 43% или $2,2 млрд. Это падение не было компенсировано ростом угольного экспорта на другие континенты.

«Физический объем поставок угля в страны Азии возрос на 15,1% при снижении его стоимостного объема на 9,2%», - отметили в СТУ.

Как писали Sibnovosti.ru, сокращение сибирского внешнеторгового оборота по итогам первого полугодия 2020 года было более значительным. На 21,3% к объему января-июня 2019 года.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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