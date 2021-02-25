Достраивать два дома на улице Вилюйской в Новосибирске будет областной фонд

«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области» будет достраивать два многоэтажных дома на ул. Вилюйской в Новосибирске. Права застройщика переданы фонду решением арбитражного суда региона.

Речь в решении арбитража идет о долгостроях на ул. Вилюйской, 5 и 6. Ранее застройщиком выступала одна из компаний группы ПТК-30. В ходе ее банкротства управление объектами было передано конкурсному управляющему. Оба долгостроя ранее вошли в список объектов, которые будут достраиваться с применением механизма федерального ППК «Фонд».

«Следующий шаг – подготовка конкурсной документации по выбору подрядчиков для дополнительного обследования и строительства домов. После проведения установленных законодательством конкурсных процедур проектировщики и строители приступят к работам», – привел сайт правительства Новосибирской области комментарий заместителя министра строительства Алексея Колмакова.

На ул. Вилюйской группа ПТК-30 возводила жилой комплекс «Ваш выбор».

«Территория ЖК «Ваш выбор» является обособленной, закрытой территорий со своей продуманной комплексной инфраструктурой. 5 жилых домов и отдельно стоящий парковочный комплекс создают максимальный уровень комфорта для жильцов», - говорится на сайте проекта.

Фото: сайт жилого комплекса «Ваш выбор»