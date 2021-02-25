25 февраля
Новосибирск
погода -18 °C
73.75
 
€ 89.67
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Достраивать два дома на улице Вилюйской в Новосибирске будет областной фонд

Главная Экономика
Новосибирск
13:07 25 Февраля 2021
строительство, фонд, суд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области» будет достраивать два многоэтажных дома на ул. Вилюйской в Новосибирске. Права застройщика переданы фонду решением арбитражного суда региона.

Речь в решении арбитража идет о долгостроях на ул. Вилюйской, 5 и 6. Ранее застройщиком выступала одна из компаний группы ПТК-30. В ходе ее банкротства управление объектами было передано конкурсному управляющему. Оба долгостроя ранее вошли в список объектов, которые будут достраиваться с применением механизма федерального ППК «Фонд».

«Следующий шаг – подготовка конкурсной документации по выбору подрядчиков для дополнительного обследования и строительства домов. После проведения установленных законодательством конкурсных процедур проектировщики и строители приступят к работам», – привел сайт правительства Новосибирской области комментарий заместителя министра строительства Алексея Колмакова.

На ул. Вилюйской группа ПТК-30 возводила жилой комплекс «Ваш выбор».

«Территория ЖК «Ваш выбор» является обособленной, закрытой территорий со своей продуманной комплексной инфраструктурой. 5 жилых домов и отдельно стоящий парковочный комплекс создают максимальный уровень комфорта для жильцов», - говорится на сайте проекта.

Фото: сайт жилого комплекса «Ваш выбор»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Капремонт в Сибири отстал от плана

Капремонт в Сибири отстал от плана

20 Февраля 2021 г.
Наименьший объем выполненных работ в 2020 году - в Красноярском крае и Кузбассе
Новости Новосибирска: Благоустройство сквера в микрорайоне «Щ» Новосибирска проведут в этом году

Благоустройство сквера в микрорайоне «Щ» Новосибирска проведут в этом году

20 Февраля 2021 г.
Средства на это получили от продажи соседнего участка
Новости Новосибирска: Новосибирскому зерну сократили дорогу в Турцию

Новосибирскому зерну сократили дорогу в Турцию

19 Февраля 2021 г.
Отправлена первая партия по железной дороге через Азербайджан и Грузию
Новости Новосибирска: «Ласточка» прошла тест на маршруте Оренбург – Орск

«Ласточка» прошла тест на маршруте Оренбург – Орск

18 Февраля 2021 г.
Электропоезд позволит пассажирам сэкономить более двух часов
Новости Новосибирска: Шесть сибирских регионов получат допсредства на здравоохранение

Шесть сибирских регионов получат допсредства на здравоохранение

18 Февраля 2021 г.
Больше всего – Новосибирская область
Новости Новосибирска: В Новосибирск за год число безработных выросло в 9,4 раза

В Новосибирск за год число безработных выросло в 9,4 раза

17 Февраля 2021 г.
Без работы в городе остаются 42,2 тыс. человек
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирске нашли участок для приюта для бездомных животных

В Новосибирске нашли участок для приюта для бездомных животных

20 Февраля 2021 г.
Всего городу нужны три приюта на 250 животных
Новости Новосибирска: Спорт и театр без ограничений: в Новосибирской области смягчают режим

Спорт и театр без ограничений: в Новосибирской области смягчают режим

20 Февраля 2021 г.
Заведениям общепита разрешили работать по ночам
Новости Новосибирска: Хоккеисты «Сибири» одержали вторую победу в выездной серии

Хоккеисты «Сибири» одержали вторую победу в выездной серии

24 Февраля 2021 г.
Новосибирцы обыграли челябинский «Трактор»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru