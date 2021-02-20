20 февраля
Новосибирск
погода -19 °C
73.97
 
€ 89.54
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Капремонт в Сибири отстал от плана

Главная Экономика
Новосибирск
13:03 20 Февраля 2021
капремонт, совещание, план
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Капремонт многоквартирных домов в Сибирском федеральном округе (СФО) в 2020 году выполнен на 85% от плана. Цифра была названа на совещании, которое провел сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло.

Всего, по данным федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, в СФО отремонтировано около 5,8 тыс. домов. План был выполнен в половине сибирских регионов - республиках Алтай и Тува, Алтайском крае, Омской и Томской областях. Наименьший объем выполненных работ зафиксирован в Красноярском крае и Кемеровской области.

По словам участников совещания, одной из причин невыполнения плана является несвоевременное заключение контрактов. В республиках Алтай, Тува и Хакасия, а также в Иркутской и Новосибирской областях к середине февраля 2021 года договоры подряда заключены менее чем на половину работ.

Кроме того, как выяснилось, долги перед подрядчиками капремонта в СФО к концу прошлого года превысили 1 млрд руб. Между тем, продолжает расти объем неиспользованных средств на счетах фонда. В СФО он превысил 33 млрд руб.

Фото: официальный сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Благоустройство сквера в микрорайоне «Щ» Новосибирска проведут в этом году

Благоустройство сквера в микрорайоне «Щ» Новосибирска проведут в этом году

20 Февраля 2021 г.
Средства на это получили от продажи соседнего участка
Новости Новосибирска: Новосибирскому зерну сократили дорогу в Турцию

Новосибирскому зерну сократили дорогу в Турцию

19 Февраля 2021 г.
Отправлена первая партия по железной дороге через Азербайджан и Грузию
Новости Новосибирска: «Ласточка» прошла тест на маршруте Оренбург – Орск

«Ласточка» прошла тест на маршруте Оренбург – Орск

18 Февраля 2021 г.
Электропоезд позволит пассажирам сэкономить более двух часов
Новости Новосибирска: Шесть сибирских регионов получат допсредства на здравоохранение

Шесть сибирских регионов получат допсредства на здравоохранение

18 Февраля 2021 г.
Больше всего – Новосибирская область
Новости Новосибирска: В Новосибирск за год число безработных выросло в 9,4 раза

В Новосибирск за год число безработных выросло в 9,4 раза

17 Февраля 2021 г.
Без работы в городе остаются 42,2 тыс. человек
Новости Новосибирска: Выбраны площадки для жилищного строительства в Новосибирской области

Выбраны площадки для жилищного строительства в Новосибирской области

15 Февраля 2021 г.
В первую очередь вошли Клюквенный, Тулинский и Ложок
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Женщину с коляской сбили в Новосибирске после замечания за неправильную парковку

Женщину с коляской сбили в Новосибирске после замечания за неправильную парковку

16 Февраля 2021 г.
Следователи проводят проверку инцидента
Новости Новосибирска: Новосибирская область снова признана лучшим сибирским регионом по качеству жизни

Новосибирская область снова признана лучшим сибирским регионом по качеству жизни

15 Февраля 2021 г.
Но подняться в рейтинге ей не удалось
Новости Новосибирска: Новосибирские волейболисты дали бой лидеру Суперлиги

Новосибирские волейболисты дали бой лидеру Суперлиги

18 Февраля 2021 г.
«Локомотив» уступил «Динамо» только на тай-брейке
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru