Капремонт в Сибири отстал от плана

Капремонт многоквартирных домов в Сибирском федеральном округе (СФО) в 2020 году выполнен на 85% от плана. Цифра была названа на совещании, которое провел сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло.

Всего, по данным федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, в СФО отремонтировано около 5,8 тыс. домов. План был выполнен в половине сибирских регионов - республиках Алтай и Тува, Алтайском крае, Омской и Томской областях. Наименьший объем выполненных работ зафиксирован в Красноярском крае и Кемеровской области.

По словам участников совещания, одной из причин невыполнения плана является несвоевременное заключение контрактов. В республиках Алтай, Тува и Хакасия, а также в Иркутской и Новосибирской областях к середине февраля 2021 года договоры подряда заключены менее чем на половину работ.

Кроме того, как выяснилось, долги перед подрядчиками капремонта в СФО к концу прошлого года превысили 1 млрд руб. Между тем, продолжает расти объем неиспользованных средств на счетах фонда. В СФО он превысил 33 млрд руб.

Фото: официальный сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе