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Благоустройство сквера в микрорайоне «Щ» Новосибирска проведут в этом году

Главная Экономика
Новосибирск
10:15 20 Февраля 2021
благоустройство, улицы, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Новосибирска получили 154 млн руб. от продажи участка, примыкающего к скверу на ул. Демакова в микрорайоне «Щ». Средства пойдут на обустройство сквера и разработку проекта реконструкции ДК «Академия».

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, продажа участка осуществлена для того, чтобы ускорить благоустройство сквера. Муниципальная программа предполагала, что они начнутся только в 2022 году. Теперь же начало благоустройства перенесено на июнь 2021 года. Завершить все работы планируется в течение предстоящего летнего сезона.

«На оставшейся территории в 2,3 га будет построен объект, актуальность которого для жителей Академгородка также очень высока – в микрорайоне не хватает спортивных и развлекательно-досуговых площадок для молодежи», - говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, общественная территория, ограниченная ул. Российской, Полевой и Демакова, перешла в муниципальную собственность в начале 2018 года.

Фото: дизайн-проект благоустройства сквера в микрорайоне «Щ»

 

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