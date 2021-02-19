Новосибирскому зерну сократили дорогу в Турцию

Сибирские аграрии впервые отправили зерно на экспорт в Турцию железнодорожным транспортом. Объем партии составил 500 т.

Об отправке первой партии со станции Татарская (грузоотправителем является ООО «Татарскзернопродукт») в Новосибирской области, сообщили на Западно-Сибирской железной дороге. По ее данным, партия пересечет турецкую границу на сухопутном пограничном переходе в Карсе. При этом срок доставки зерна потребителю составит около 12 суток - вдвое быстрее по сравнению с отправкой по Черному морю.

«Возможность нового маршрута с использованием транспортного коридора «Баку – Тбилиси – Карс» позволяет не только увеличить прямой экспорт зерновых для зернопроизводителей Сибири в Турцию, но и высвобождает портовую инфраструктуру Северного Кавказа для наращивания других перевозок», – отметил начальник Западно-Сибирского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Игорь Сарычев.

По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, экспорт зерна из региона за 11 месяцев 2020 года составил $36,7 млн. В 2019 году об отправке первой экспортной партии омского зерна через Северный морской путь сообщили власти Омской области.

Фото: сайт правительства Новосибирской области