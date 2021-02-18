«Ласточка» прошла тест на маршруте Оренбург – Орск

В Оренбургской области «Ласточка» совершила тестовую поездку по маршруту Оренбург – Орск. Это расстояние электропоезд преодолел за четыре часа 15 минут.

Скорость нового поезда составила 160 км/ч. При его использовании время в пути для пассажиров сократится более чем на два часа.

«Поезд серии ЭС1П «Ласточка» состоит из пяти вагонов и оснащен … системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло», - говорится в сообщении Южно-Уральской железной дороги.

По данным официального сайта правительства Оренбургской области, в 2019 году по железнодорожному маршруту Оренбург - Орск перевезли 964 тыс. пассажиров.

16 февраля власти региона подписали с ЮУЖД соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2021-2025 годы.

Ранее сообщалось о том, что электропоезд «Ласточка» может выйти на маршрут, связывающий Барнаул и Новосибирск.

Фото: сайт Южно-Уральской железной дороги