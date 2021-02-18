Шесть сибирских регионов получат допсредства на здравоохранение

Российские регионы дополнительно получат 25,46 млрд руб. Средства пойдут на финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ, датированный 13 февраля, опубликован на сайте кабмина.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС», - пояснили в правительстве.

Всего в перечне получателей дополнительных средств 47 регионов. В их числе шесть сибирских. Наибольшая сумма приходится на Новосибирскую область – 1,45 млрд руб. Красноярский край получит 835,6 млн руб., Алтайский край – 538,9 млн руб., Республика Тува – 659,8 млн руб., Кемеровская область -354,5 млн руб., Томская область – 161,4 млн руб.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области