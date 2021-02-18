18 февраля
Новосибирск
погода -18 °C
73.77
 
€ 89.08
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Шесть сибирских регионов получат допсредства на здравоохранение

Главная Экономика
Новосибирск
09:07 18 Февраля 2021
здравоохранение, средства, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Российские регионы дополнительно получат 25,46 млрд руб. Средства пойдут на финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ, датированный 13 февраля, опубликован на сайте кабмина.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС», - пояснили в правительстве.

Всего в перечне получателей дополнительных средств 47 регионов. В их числе шесть сибирских. Наибольшая сумма приходится на Новосибирскую область – 1,45 млрд руб. Красноярский край получит 835,6 млн руб., Алтайский край – 538,9 млн руб., Республика Тува – 659,8 млн руб., Кемеровская область -354,5 млн руб., Томская область – 161,4 млн руб.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирск за год число безработных выросло в 9,4 раза

В Новосибирск за год число безработных выросло в 9,4 раза

17 Февраля 2021 г.
Без работы в городе остаются 42,2 тыс. человек
Новости Новосибирска: Выбраны площадки для жилищного строительства в Новосибирской области

Выбраны площадки для жилищного строительства в Новосибирской области

15 Февраля 2021 г.
В первую очередь вошли Клюквенный, Тулинский и Ложок
Новости Новосибирска: Следователи проверят задолженность новосибирского «Сибмоста» по зарплате

Следователи проверят задолженность новосибирского «Сибмоста» по зарплате

12 Февраля 2021 г.
Уволенные сотрудники сообщили о задолженности в 90 млн рублей
Новости Новосибирска: Оренбургский тепличный комплекс «СДО-Логистик» начнет с земляники

Оренбургский тепличный комплекс «СДО-Логистик» начнет с земляники

11 Февраля 2021 г.
Высадить рассаду решили до завершения строительства
Новости Новосибирска: Октябрьский мост в Новосибирске готовят к капремонту

Октябрьский мост в Новосибирске готовят к капремонту

11 Февраля 2021 г.
Он был построен еще в 1955 году
Новости Новосибирска: Дмитрий Верховод вернулся на пост руководителя новосибирского Академпарка

Дмитрий Верховод вернулся на пост руководителя новосибирского Академпарка

10 Февраля 2021 г.
Он сменил Владимира Никонова
Новости компаний
11/02
RUVDS продолжает наращивать свои серверные мощности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский общепит избавят от ограничений по времени работы

Новосибирский общепит избавят от ограничений по времени работы

15 Февраля 2021 г.
Режим изменится с 22 февраля
Новости Новосибирска: Названы сроки окончания ремонта подземного перехода в центре Новосибирска

Названы сроки окончания ремонта подземного перехода в центре Новосибирска

13 Февраля 2021 г.
Первые выходы будут открыты к концу марта
Новости Новосибирска: В Новосибирске прошел фестиваль иглу

В Новосибирске прошел фестиваль иглу

15 Февраля 2021 г.
Десятки снежных хижин построили на берегу Новосибирского водохранилища
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru