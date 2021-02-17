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В Новосибирск за год число безработных выросло в 9,4 раза

Главная Экономика
Новосибирск
13:58 17 Февраля 2021
безработица, мэр, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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К началу 2021 года число безработных в Новосибирске выросло до 42,2 тыс. человек. Это в 9,4 раза больше, чем в начале прошлого года.

Цифры назвал сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии горсовета. Он выступил с докладом по итогам работы городской администрации в прошлом году.

«Это не может нас не тревожить. Безработица выросла в разы и составила 5% от числа трудоспособного населения. Безусловно, здесь сказались последствия пандемии», - отметил глава Новосибирска.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на начальника управления занятости министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольгу Лаврову, в 2020 году в регионе количество безработных выросло в пять раз - с 13,2 тыс. до 74,2 тыс. человек.

«В численности рабочей силы 1 293,3 тыс. человек классифицировались как занятые в экономике области и 98,8 тыс. человек – как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда…). Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 56,4%, уровень безработицы -7,1%», - говорится, в свою очередь, в отчете Новосибирскстата о занятости в регионе в четвертом квартале 2020 года.

Фото: pixabay.com

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