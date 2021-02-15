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Выбраны площадки для жилищного строительства в Новосибирской области

Главная Экономика
Новосибирск
09:36 15 Февраля 2021
строительство, поселок, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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Три поселка Новосибирской области вошли в первую очередь площадок, предназначенных для комплексного жилищного строительства с инженерной инфраструктурой. Они были названы в ходе заседания коллегии министерства строительства региона, состоявшегося на прошлой неделе.

В числе этих поселков Клюквенный (183 га), Тулинский (100 га) и Ложок (53 га). Первый из них расположен на территории Калининского района Новосибирска, два других – в Новосибирском районе. По данным правительства Новосибирской области, затраты на инженерную инфраструктуру площадок составят около 6 млрд руб.

Определены также и площадки для второй очереди. Это Станционный сельсовет Новосибирского района (244 га) и ул. Радиостанция №2 в Первомайском районе Новосибирска (18 га).

Создание площадок и инфраструктурой – один из инструментов для стимулирования жилищного строительства в регионе. Минстрой Новосибирской области планирует ввести в эксплуатацию более 22,2 млн кв. м жилья до 2030 года.

Фото: сайт министерства строительства Новосибирской области

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