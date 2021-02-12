Следователи проверят задолженность новосибирского «Сибмоста» по зарплате

В Новосибирской области проходит доследственная проверка после сообщений о крупной задолженности АО «Сибмост» перед своими бывшими сотрудниками. О проведении проверки объявили в следственном управлении СКР по региону.

«11 февраля 2021 года в ходе мониторинга СМИ была выявлена информация о том, что не менее 10 бывшим работникам после увольнения в полном объеме не выплачена заработная плата за период октября 2020 года», - говорится в сообщении ведомства.

По данным ТАСС, ранее уволенные сотрудники предприятия записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину. Они рассказали о 90 млн руб. задолженности «Сибмоста» по зарплате. Как утверждают рабочие, в декабре прошлого года суд постановил выплатить задолженность, но деньги так и не поступили.

Информагентство со ссылкой на министерство труда и социального развития Новосибирской области также отмечает, что в сентябре 2020 года в компании было уволено свыше 1 тыс. сотрудников.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области