Оренбургский тепличный комплекс «СДО-Логистик» начнет с земляники

Первая высадка рассады садовой земляники пройдет в тепличном комплексе «СДО-Логистик» в Оренбургской области. Она запланирована на 15 февраля.

Комплекс еще находится в стадии строительства. Он возводится в селе Ташла.

«Планируется, что комплекс будет состоять из 385 теплиц по выращиванию ягод: смородины, ежевики, голубики, арбузов, земляники садовой. Общей мощностью более 1,2 тыс. т ягоды в год. Стоимость проекта оценивается в 709 млн руб.», - говорится о проекте на портале правительства Оренбургской области.

По данным властей региона, для строительства теплиц был выделен участок в 40 га. К нему уже подведены дорога и газ.

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