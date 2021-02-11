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Октябрьский мост в Новосибирске готовят к капремонту

Главная Экономика
Новосибирск
09:27 11 Февраля 2021
строительство, мост, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске проведут реконструкцию Октябрьского моста через реку Обь. Он был построен еще в 1955 году.

Официальное название лота, размещенного на сайте госзакупок, - «Разработка проектной документации на капитальный ремонт объекта: «Мост Октябрьский р. Обь» город Новосибирск». Заказчиком работ является МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений».

Согласно конкурсной документации, начальная цена контракта составляет 28,4 млн руб. Победитель конкурса должен разработать проект до июня 2021 года. Как писали Sibnovosti.ru, на мосту будет уложен новый асфальт, однако прежде придется заменить железобетонную стяжку для укладки асфальтобетонного покрытия.

Октябрьский мост старейший из автомобильных мостов через Обь в черте Новосибирск.

Фото: электронный справочник 2 ГИС

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