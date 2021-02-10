Дмитрий Верховод вернулся на пост руководителя новосибирского Академпарка

Власти Новосибирской области вернули Дмитрия Верховода на пост руководителя АО «Академпарк» в статусе врио гендиректора. Кадровое решение было принято 9 февраля на заседании наблюдательного совета Академпарка.

«Новый врио гендиректора «Академпарка» приступит к исполнению своих обязанностей с 12 февраля на период до проведения внеочередного собрания акционеров в середине марта, на котором, в соответствии с установленным порядком, планируется избрание генерального директора», – привел сайт новосибирского правительства комментарий министра науки и инновационной политики региона Алексея Васильева.

Дмитрий Верховод сменит на этом посту Владимира Никонова, руководившего Академпарком около четырех лет. Претензий к нему не прозвучало – Владимиру Никонову выразили «особую признательность» за то, что его команде «удалось реализовать важный этап формирования и развития экосистемы Академпарка, продвижения резидентов на федеральном и международном уровне».

Новой же команде предстоит «сделать акцент на расширении инфраструктурного комплекса, создании новых возможностей для деятельности нынешних и будущих резидентов».

Как писали Sibnovosti.ru, Дмитрий Верховод возглавлял Академпарк на первом этапе его развития с 2007 года до конца 2016-го. Затем он был отправлен в отставку по решению губернатора Владимира Городецкого.

Напомним, в июле 2020 года губернатор Андрей Травников вернул на пост министра культуры Новосибирской области Наталью Ярославцеву, которая ранее возглавлял министерство до 2013 года.

Фото: сайт АО «Академпарк»