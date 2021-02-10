10 февраля
Новосибирск
погода -20 °C
74.12
 
€ 89.53
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Дмитрий Верховод вернулся на пост руководителя новосибирского Академпарка

Главная Экономика
Новосибирск
08:11 10 Февраля 2021
парк, директор, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Власти Новосибирской области вернули Дмитрия Верховода на пост руководителя АО «Академпарк» в статусе врио гендиректора. Кадровое решение было принято 9 февраля на заседании наблюдательного совета Академпарка.

«Новый врио гендиректора «Академпарка» приступит к исполнению своих обязанностей с 12 февраля на период до проведения внеочередного собрания акционеров в середине марта, на котором, в соответствии с установленным порядком, планируется избрание генерального директора», – привел сайт новосибирского правительства комментарий министра науки и инновационной политики региона Алексея Васильева.

Дмитрий Верховод сменит на этом посту Владимира Никонова, руководившего Академпарком около четырех лет. Претензий к нему не прозвучало – Владимиру Никонову выразили «особую признательность» за то, что его команде «удалось реализовать важный этап формирования и развития экосистемы Академпарка, продвижения резидентов на федеральном и международном уровне».

Новой же команде предстоит «сделать акцент на расширении инфраструктурного комплекса, создании новых возможностей для деятельности нынешних и будущих резидентов».

Как писали Sibnovosti.ru, Дмитрий Верховод возглавлял Академпарк на первом этапе его развития с 2007 года до конца 2016-го. Затем он был отправлен в отставку по решению губернатора Владимира Городецкого.

Напомним, в июле 2020 года губернатор Андрей Травников вернул на пост министра культуры Новосибирской области Наталью Ярославцеву, которая ранее возглавлял министерство до 2013 года.

Фото: сайт АО «Академпарк»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирский «Сибантрацит» переходит новому владельцу

Новосибирский «Сибантрацит» переходит новому владельцу

9 Февраля 2021 г.
Группа «Аллтек» договорилась о продаже компании «А-Проперти»
Новости Новосибирска: Ученая из Новосибирска сообщила президенту о низких зарплатах в НИИ

Ученая из Новосибирска сообщила президенту о низких зарплатах в НИИ

9 Февраля 2021 г.
Владимир Путин поручил разобраться в ситуации
Новости Новосибирска: Мэрия Новосибирска назвала лидеров жилищного строительства в 2020 году

Мэрия Новосибирска назвала лидеров жилищного строительства в 2020 году

6 Февраля 2021 г.
В топ-3 «Вира-Строй», «Первый строительный фонд» и «Стрижи»
Новости Новосибирска: До основанья, а затем: в Новосибирске началась реконструкция бассейна СКА

До основанья, а затем: в Новосибирске началась реконструкция бассейна СКА

4 Февраля 2021 г.
Старое здание будет снесено
Новости Новосибирска: Новосибирск получит еще 40 автобусов

Новосибирск получит еще 40 автобусов

3 Февраля 2021 г.
ГТЛК поставит их в лизинг во втором квартале 2021 года
Новости Новосибирска: Новосибирской области вывели цифры за прошлый год

Новосибирской области вывели цифры за прошлый год

3 Февраля 2021 г.
Наибольшее сокращение – в строительстве и общепите
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В регионы Западной Сибири идет похолодание

В регионы Западной Сибири идет похолодание

7 Февраля 2021 г.
Об этом сообщили в МЧС
Новости Новосибирска: Столицей «Тотального диктанта» 2021 года выбран Якутск

Столицей «Тотального диктанта» 2021 года выбран Якутск

8 Февраля 2021 г.
Акция состоится 10 апреля
Новости Новосибирска: Экс-руководителя завода в Орске обвинили в уклонении от уплаты налогов

Экс-руководителя завода в Орске обвинили в уклонении от уплаты налогов

8 Февраля 2021 г.
Сумма неуплаченных налогов составила 50,5 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru