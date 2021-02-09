Новосибирский «Сибантрацит» переходит новому владельцу

Группа «Аллтек» продает «А-Проперти» компанию «Сибантрацит». Договоренность об основных параметрах сделки уже достигнута.

Сообщение о предстоящей продаже актива опубликовано на сайте «Аллтек».

«По условиям сделки, «Сибантрацит» сохраняет независимость как самостоятельная компания. Соглашением предусмотрено, что с топ-менеджерами «Сибантрацита» будут подписаны долгосрочные контракты, предусматривающие в том числе их участие в акционерном капитале компании», - говорится в пресс-релизе.

Сумма сделки в сообщении не указывается. По данным «Коммерсанта», речь может идти об $1 млрд.

Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита Ultra High Grade и является крупнейшим в России производителем металлургических углей. Объем добычи в 2019 году составил 23,7 млн т. В группу входят новосибирские АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также кузбасское ООО «Разрез Кийзасский».

Продажа активов «Аллтек» началась после самоубийства основателя группы Дмитрия Босова в мае 2020 года.

Компания «А-Проперти» принадлежит Альберту Авдоляну. Она, в частности, владеет компанией «Эльгауголь», являющейся оператором Эльгинского угольного месторождения в Республике Саха (Якутия).

Фото: сайт группы «Аллтек»