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Ученая из Новосибирска сообщила президенту о низких зарплатах в НИИ

Главная Экономика
Новосибирск
09:34 9 Февраля 2021
путин, зарплата, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство науки и высшего образования проверит ситуацию с зарплатой ученой из новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ). Об этом сообщил телеканалу «Россия-24» руководитель ведомства Валерий Фальков.

Решение провести проверку было принято после заседания Совета по науке и образованию. Оно состоялось вчера. Вопрос о зарплате подняла старший научный сотрудник ИЦиГ Анастасия Проскурина. По ее словам, за работу на полную ставку она получает всего 25 тыс. руб. Тогда как, согласно майским указам президента, зарплата ученого должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. руб.

«После того как вы издали указ о повышении зарплат научным сотрудникам, это было почти три года назад, у нас сотрудникам было предложено перейти на полставки, чтобы отчитаться в повышении зарплат руководству. Обосновывали это тем, что указ был, а бюджет увеличен не был», - рассказала она.

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации Валерия Фалькова и министра финансов Антона Силуанова.

Фото: сайт президента России

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