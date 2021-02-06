Мэрия Новосибирска назвала лидеров жилищного строительства в 2020 году

Наибольшее количество жилья в Новосибирске в 2020 году сдало ООО СК «Вира-Строй». Итоги подвели в мэрии областного центра.

По данным властей, компания «Вира-Строй» ввела в эксплуатацию восемь домов. Это 1 516 квартир или 73,2 тыс. кв. м жилья. В топ-3 застройщиков Новосибирска также попали ГК «Первый строительный фонд» и ООО ХК «ГК «Стрижи».

Согласно сообщению пресс-центра мэрии Новосибирска, самый высокий дом, построенный в 2020 году, находится на ул. Шевченко. Это 24-этажный первый корпус ЖК «Академия». Его высота составляет 84,55 м. «Самым быстрым» домом признан ЖК «Акация на Красногорской». От получения первого разрешения на строительство до получения разрешения на ввод прошло 300 дней.

Всего в 2020 году в Новосибирске ввели в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья. Это на 24% больше, чем в 2019-м.

Фото: сайт компании «Вира-Строй»