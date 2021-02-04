До основанья, а затем: в Новосибирске началась реконструкция бассейна СКА

В Октябрьском районе Новосибирска началась реконструкция бассейна СКА. Первый этап работ предполагает снос заброшенного здания спорткомплекса.

«По проекту предполагается частично демонтировать старый корпус и возвести новое здание площадью более 5 тыс. кв. м на существующих фундаментах», - сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Подрядчиком работ является ООО ПСК «Армаком». По данным сайта областного правительства, в новом трехэтажном спорткомплексе на ул. Воинской будет оборудована чаша бассейна на восемь плавательных дорожек по 50 м или 16 дорожек по 25 м. Помимо прочего, в комплексе появятся и трибуны для зрителей на 250 мест.

Объект будет сдан в эксплуатацию в 2022 году. По словам Ивана Шмидта, после реконструкции бассейн на ул. Воинской смогут посещать 96 человек в час и почти 900 - в сутки.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре 2019 года на соседней с ул. Воинской ул. Гаранина был открыт региональный центр фехтования им. Станислава Позднякова.